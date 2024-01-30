بروصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 21.51 نقطة، ليبلغ مستوى 7328.75 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة.
وتم تداول 244.7 مليون سهم عبر 14019 صفقة نقدية بقيمة 80.5 مليون دينار كويتي (نحو 245.5 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 36.04 نقطة ليبلغ مستوى 6004.52 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.60 في المئة، من خلال تداول 86.19 مليون سهم عبر 5441 صفقة نقدية بقيمة 22.2 مليون دينار كويتي (نحو 67.7 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 17.03 نقطة ليبلغ مستوى 8032.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة، من خلال تداول 158.5 مليون سهم عبر 8578 صفقة بقيمة 58.3 مليون دينار كويتي (نحو 177.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 63.51 نقطة ليبلغ مستوى 5957.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.08 في المئة من خلال تداول 65.2 مليون سهم عبر 3389 صفقة نقدية بقيمة 18.8 مليون دينار كويتي (نحو 57.3 مليون دولار).
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