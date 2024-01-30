ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ26751 شهيدا بينهم 11 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:29 مساءً - أعلنت مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا، بينهم (11,500) شهيد من الأطفال، و️(8,000) شهيدة من النساء، بالإضافة إلى إصابة (65,636) شخصا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على المدينة الفلسطينية لليوم الـ116 على التوالي، برا وبحرا وجوا، بدعم أمريكي بالسلاح والمال.

كما استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 11 مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحدبة في دير البلح.

كما قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج.

كما شن طيران الاحتلال الحرب غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، وعلى المنطقة الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وعلى المنطقة الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.