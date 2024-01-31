ميلشيات الحوثي تقصف مدمرة أميركية في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، قصف المدمرة الأميركية «يو إس إس غريفلي» في البحر الأحمر.

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان على منصة إكس: «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا.

وأطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث: «كافة السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين».