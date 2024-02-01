ملك الأردن: استمرار التصعيد فى الضفة الغربية قد يؤدى لتفجر الأوضاع بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:25 مساءً - أكد عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس قد يؤدي لتفجر الأوضاع بالمنطقة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

المساعي الأردنية لنصرة فلسطين

وكان قد أشار الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إلى أهمية البناء على جهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

وأضاف ملك الأردن أنّه يجدد التأكيد على ضرورة الدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى القطاع.