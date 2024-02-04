الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 700 ألف إصابة بالأوبئة والأمراض التنفسية بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 07:32 مساءً - قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن هناك دمار واسع وحركة نزوح كبيرة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، متابعا: "عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة".

وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "توقف عمل محطات الصرف الصحي جراء القصف على غزة و700 ألف فلسطيني مصابون بالأوبئة والأمراض التنفسية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 66 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.