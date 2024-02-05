الأردن تحتضن ملتقى ”المؤثرين وصانعي المحتوى” وسلسة اجتماعات إعلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 02:29 مساءً - تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من 6 – 9 فبراير الجاري والتي تنظم بالتعاون بين الأمانة العامة والهيئة العربية للبث الفضائي ، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام التي انعقدت بالرباط في يونيو الماضي.

وتتمثل هذه الاجتماعات في الآتي :

➢ ملتقى المؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة

➢ حلقة نقاشية حول "الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الالكترونية.

➢ الاجتماع (20) للجنة العربية للإعلام الالكتروني.

➢ الاجتماع (26) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

ويرأس وفد جامعة الدول العربية في هذه الاجتماعات سعادة السفير ، أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال. وبهذه المناسبة، أكد السفير خطابي ان هذه الاجتماعات التي تندرج في نطاق الدفع بالعمل الإعلامي العربي المشترك وتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس وزراء الاعلام تكتسي أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة التي تكرس الارادة الهادفة لتطوير المنظومة الإعلامية العربية بما في ذلك ابراز الدور المتزايد للمؤثرين في المجال الرقمي والدور الفاعل للاعلام الالكتروني وتعميق الحوار حول افضل المقاربات لمكافحة الإرهاب على المستوى الإعلامي .