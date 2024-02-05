حزب الله يستهدف موقعي السماقة ورويسات العلم الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 06:31 مساءً - أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الإثنين، موقعي «السماقة» و«رويسات العلم»، الإسرائيليين، بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان له: «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة أستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0135 من بعد ظهر اليوم الاثنين موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة».

شعب فلسطين

وفي بيان ثان أعلن حزب الله، أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0145 من بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

الطيران الحربي

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، غارتين جويتين استهدفتا بالصواريخ أطراف بلدتي «برعشيت» و«الناقورة» جنوب لبنان، وشنّ غارة ثالثة استهدفت بلدة «الجبين» لجهة بلدة «شيحين» الجنوبية، بحسب ما أعلن مراسل فضائية «المنار» المحلية التابعة لـ«حزب الله».

قصف المدفعية

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة «مجدل زون» في جنوب لبنان، وصباح اليوم قصفت أطراف بلدات «شبعا»، «الضهيرة»، «طير حرفا»، «زبقين»، «الجبين» جنوب لبنان، كما قصفت منطقة جبل «سدانة» في مرتفعات العرقوب جنوب لبنان، بحسب مراسل «المنار».

طائرة مسيرة

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة «يارون» جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم منطقة «وادي حسن» وأطراف بلدة «مجدل زون» جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

القصف المدفعي

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم، المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي «طير حرفا» و«شمع» جنوب لبنان، واستهدف أطراف بلدتي «اللبونة» و«الناقورة»ا و«وادي حامول» جنوب لبنان، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة «مروحين» جنوب لبنان.

المقاومة الإسلامية

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الإثنين، ثلاثة من عناصرها هم، سلمان محمد حسن فقيه من بلدة عيترون في جنوب لبنان، وعباس أحمد الخرسا من بلدة الطيري في جنوب لبنان، وعباس خضر ناصر من بلدة يارون في جنوب لبنان، وكانت المقاومة الإسلامية قد نعت أمس الأحد اثنين من عناصرها هما، محمد جودات يحيى وعباس علي مبارك من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا على طريق القدس إلى 177 .

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.