انطلاق أعمال الملتقى العربي للإعلام 2024 بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 02:29 مساءً - انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى العربي للإعلام 2024 بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان المؤثرين وصانعي المحتوى، والمنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدُّول العربيَّة قطاع الإعلام والاتصال والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين كمندوب عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة الدكتور علاء الزيود ولفيف من الوزراء والسفراء العرب والإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى العرب.

وقال محمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن هذا الملتقى يأتي في وقت هام للغاية في إطار اهتمام الجامعة العربية بالتعاون المشترك في مجال الإعلام.

وأضاف العضايلة أن الملتقى جاء في إطار الاهتمام المشترك بشأن دور الإعلام العربي ودور المؤثرين وصانعي المحتوى العرب .. مشيرا إلى أن الإعلام العربي يساهم في عملية التنوير والتطوير مما يساهم في حل المشكلات الاقتصادية في عالمنا العربي.

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، إن هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون الوثيق بين الأردن وجامعة الدول العربية في كافة المجالات وخصوصا الإعلام العربي باعتبار الأردن داعما في كافة مؤتمرات الإعلام لمواجهة التحديات الإعلامية.. مشيرا إلى أن الأردن لديه العديد من الاستراتيجيات والخطط الإعلامية ومنها مشروع التربية الإعلامية وقد تم الموافقة عليه على مستوى وزراء الإعلام العرب.

وشدد على ضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإعلامية ومن باب الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الأردن يقف مع كافة الدول العربية من أجل استعادة دورها واستقرارها.

ويأتي الملتقى في إطار تنفيذ قرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام التي انعقدت بالرباط في يونيو الماضي.

وتتضمن أعمال المؤتمر والمقرر خلال الفترة من 6 – 9 فبراير الجاري، سلسلة اجتماعات إعلامية ومنها ملتقى المؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة، وحلقة نقاشية حول الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية والاجتماع (20) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والاجتماع (26) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وكان السفير خطابي قد أكد أن هذه الاجتماعات التي تندرج في نطاق الدفع بالعمل الإعلامي العربي المشترك وتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس وزراء الاعلام تكتسي أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة التي تكرس الإرادة الهادفة لتطوير المنظومة الإعلامية العربية.