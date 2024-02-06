اتحاد المبدعين العرب يكرم رواد ملتقى القيادات الشبابية بسلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 03:31 مساءً - تحت رعاية سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من مديري العموم ورواد الأعمال الشباب، والذي تنظمه مكتبة دار الكتاب أقيم ملتقى القيادات الشبابية الأول، ويهدف لعرض التجارب الشبابية الناجحة في مختلف المجالات.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة اللجنة المنظمة ألقاها عمار سعيد فاضل رحّب من خلالها بالحضور وأشار خلال كلمته إلى أن الحكومة أولت الاهتمام الكبير بالشباب وحثت على الابتكار وتطور القيادات الشبابية، موضحا أن الملتقى يهدف إلى التعاون والشراكة المجتمعية بكافة القطاعات، ولأن التنمية المستدامة تقوم على الشباب لذا جاء الملتقى من الشباب إلى الشباب ليستعرض تجاربهم في الابتكار وريادة الأعمال والقيادة، وسيتم استنتاج عدة محاور لبناء خطة سنوية يتم استعراضها في النسخة الثانية، وفي نهاية الكلمة قدم الشكر لجميع من ساهم في نجاح فعاليات الملتقى.

تناول الملتقى أربعة محاور وكان المحور الأول بعنوان "تطور المسرح الشبابي بظفار: مسابقة الإبداعات الشبابية نموذجًا"، قدمها المخرج المسرحي عبدالله تبوك رئيس فرقة موشكا المسرحية، حيث عرض تاريخ ظفار المسرحي قبل النهضة وبعدها وصولًا لمسابقة الإبداعات الشبابية التي ساهمت في اكتشاف العديد من المواهب الشابة.

وتضمنت الجلسة الثانية محور "الشباب والابتكار" شارك فيها المهندس سعيد بن سالم الحريزي عضو فريق الابتكار بمكتب محافظ ظفار وعبدالله عماد التيسيري الرئيس التنفيذي للشركة الابتكارية بيوسرال وبشار مبخوت مسن رئيس فريق الابتكار بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار، حيث عرَّف الحريزي خلالها بفريق الابتكار وأهدافه.

من ناحيته أوضح عبدالله التيسيري أن شركة بيوسيرال احتضنت العديد من الابتكارات الشبابية لمواكبة العصر الحالي، وتحدث بشار مسن عن أهداف فريق ابتكار فرع الغرفة الذي يسعى لاكتشاف وتنمية ابتكارات الشباب لتمكين القيادات الشابة.

واستعرضت الجلسة الثالثة محور "الشباب والقيادة" شارك فيها المهندس مسلم هبيس عضو اللجنة الشبابية ببلدية ظفار والفائز بجائزة الإجادة الشبابية 2023 والذي استعرض تجربته التي ساهمت في نيله تلك الجائزة، أما الإعلامي عبدالله ثاني العبيداني رئيس مجلس إدارة قناة مزون الإلكترونية فأوضح تجربة إنشاء قناة مزون لتكون أول قناة إلكترونية بصلالة، وأكد على أن الطريق للنجاح والوصول للهدف لا يعتمد على الانتظار بل يعتمد على السعي. أما قيس المرهون أمين السر العام لنادي الاتحاد الرياضي فقال: إن الأندية حاضنة لجميع المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والابتكارية وتفتح أبوابها للمشاركة الشبابية لتنمية الإبداع والابتكار وتعزيز القيادة الشبابية.

وأما المحور الرابع فكان بعنوان "الشباب وريادة الأعمال والقيمة المضافة" وشارك فيه رواد الأعمال ماجد بن علي المسهلي شريك مؤسس أوسار السياحي، ومحمد سعيد الشنفري رائد أعمال بالصناعات التحويلية وعضو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان بظفار، وعماد عبدالله عبيدون مؤسس تقنية العلوم المتقدمة وباحث في مجال الطاقة، حيث عرض كل منهم خلال الجلسة تجاربهم من خلال مشاريعهم ووصولهم للنجاح وتحقيق أهدافهم.

بعد ذالك تم تكريم القيادات الشبابية المشاركة في الملتقى من قبل الاتحاد المبدعين العرب و ذالك تقديرا لجهودهم في المجالات الإبداعية و مساهمتا من الاتحاد في تشجيع و دعم القيادات الشبابية المبدعة

وفي ختام الملتقى تم تكريم المشاركين والداعمين والمنظمين وتقديم هدية تذكارية لراعي الملتقى.