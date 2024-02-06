أمير الكويت يصل إلى سلطنة عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 04:28 مساءً - وصل أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له عصر اليوم إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن سرب من الطائرات العسكرية العمانية قام بمرافقة طائرة أمير الكويت فوق الأجواء العمانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في مقدمة مستقبلي أمير الكويت على أرض المطار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال أمير الكويت شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي و سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد ناصر الهاجري.

هذا ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد عبدالعزيز الجراح الصباح والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح والشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح والشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح والشيخ علي خالد الجابر الصباح ومعالي الشيخ منصور مبارك عبد الله الجابر الصباح والشيخ الدكتور باسل الحمود المالك الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.