أبو الغيط يدين تصريح الرئيس الأرجنتيني اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 01:32 مساءً - أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان الرئيس الأرجنتيني خطةً لنقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكداً أن هذا الإجراء –إن تم- سيمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس. وأضاف أن الإجماع الدولي ثابت في شأن عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على المدينة، التي يتعين تحديد مستقبلها في سياق مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن بأي حال إملاء وضعيتها أو تغيير مكانتها القانونية أو السياسية على نحو يستبق نتائج المفاوضات.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط رفضه الكامل لموقف الرئيس الأرجنتيني الذي يُمثل انحرافاً غير مرحب به عن سياسة بلاده التقليدية المتوازنة حيال القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.