125 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 10:28 صباحاً - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في عدوان جيش الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ 125.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديدًا في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على حيي الرمال والصبرة في مدينة غزة.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهدافهم بمسيرات إسرائيلية في المنطقة الغربية من مدينة غزة وشوارعها، وتحديدًا في مربع الجامعات، ومفترق الصناعة، والطيران، والسرايا، وما زال بعضهم ملقين في المكان حيث يمنع جيش الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات.

كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الصبرة، والرمال، وتل الهوا بمدينة غزة، ناجم عن استهداف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في محيط المكان.

وانتشلت جثامين 14 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح جنوب غزة.

واستُشهد الصحفي الذي يعمل في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد ونجله، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من مدينة خان يونس جنوب غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية المنطقة الحدودية جنوب رفح جنوب القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27708 فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 67147 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات.