وزير الخارجية الكويتي يبحث على هامش ”مؤتمر ميونخ” مع نظرائه بعدة دول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 11:38 مساءً - بحث وزير خارجية الكويت، اليوم السبت، مع عدد من الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجارى

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا التقى بوزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وبحثا أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية خاصة المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما استعرض اليحيا مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، فرص تطوير علاقات التعاون الثنائية بين الكويت وإقليم كردستان العراق خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي السياق، بحث عبدالله اليحيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين، وأوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

كما التقى وزير الخارجية الكويتي بوزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب حيث جرى مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية البلجيكية، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في كافة المجالات.

تبادل الوزيران وجهات النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.

كما استعرض عبدالله اليحيا مع كل من: وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزير خارجية سريلانكا علي صبري، ووزير خارجية المالديف موسى زامير، كلا على حدة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.