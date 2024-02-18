الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي في خان يونس خرج عن الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:36 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خرج عن الخدمة بعد حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلية دام أسبوعًا، أعقبه غارات مستمرة، بحسب وكالات.

وأضافت المنظمة أن الاحتلال لم يسمح لفريقها بدخول مجمع ناصر لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية.

وأوضحت "الصحة العالمية"، أن هناك نحو 200 مريض في المجمع، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصًا إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.