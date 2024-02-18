الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال قصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 11:37 صباحاً - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتعرض محيط المستشفى أيضًا لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى.

ويتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين من المرضى والنازحين، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار المستشفى واستهدافه لليوم الـ27 على التوالي، ومنذ أسبوعين تتمركز دبابات الاحتلال أمام مبناه.

ويمنع الاحتلال وصول الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى المستشفى، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخله، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاهه على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.

وقالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات الاحتلال تتمركز أمام مستشفى الأمل وسط إطلاق نار بشكل مباشر، مضيفة أن الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود إليه.

وأضافت "فرسخ"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حياة الجرحى والمرضى، لا سيما مرضى غسيل الكلى، في خطر جراء الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك 700 ألف إصابة بين صفوف النازحين في غزة بالأمراض المعدية والتنفسية، وأنهم ينسقون الجهود مع الشركاء الدوليين لحماية المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الصحية وإخراج ما تبقى من مستشفيات في قطاع غزة، منوهة بأن المستشفيات العاملة في رفح الفلسطينية ذات قدرات استيعابية محدودة.

ويواصل الاحتلال اعتقال 7 من طواقم الهلال الأحمر لليوم التاسع على التوالي، الذين اعتقلهم خلال اقتحام مستشفى الأمل، فيما تتواصل انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم الـ34 على التوالي عن محافظة خان يونس، ما أدى إلى انقطاع التواصل بين طواقم الجمعية المختلفة.