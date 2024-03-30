استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس غدا في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 07:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر أمني مصري، بأنه سيتم استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس غدا الأحد، في القاهرة.

ويأتي ذلك وسط جهود مصرية قطرية مشتركة، لإحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بحسب ما ذكرت القناة.

حماس تحدد شروطها للتفاوض مع إسرائيل

في غضون ذلك حدد القيادي في حركة 'حماس' محمود مرداوي، الشروط الأساسية الـ5 للحركة، من أجل أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد مرداوي أن المبادئ الأساسية لأي مفاوضات ترتكز على 5 شروط هي: وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.

وتابع: 'هذه أسس ضرورية لأي اتفاق وعقد صفقة تبادل للأسرى، وسنبقى منحازين لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني'.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة 'حماس' أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات.