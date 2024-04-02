الرئيس الإيراني: الاعتداء على القنصلية في دمشق لن يمر دون رد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:32 صباحاً - قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون ردٍ.

وفي وقتٍ سابقٍ أكد، دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعًا بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بطلب من موسكو، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال "بوليانسكي" في بيانٍ له: "بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، توجه الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لإدانة هذا العمل، وبعد رسالة الإيرانيين، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت اليوم موعدًا للاجتماع.