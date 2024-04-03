الخارجية القطرية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:25 مساءً - أشادت وزارة الخارجية القطرية بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة.

وفي بيان لها، جددت الوزارة القطرية موقفها الداعي لتسوية عادلة وشاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبانت الوزارة أن الحرب في غزة افرزت واقعاً إنسانياً مأساوياً.

كما أعربت الخارجية القطرية عن آمالها في أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.