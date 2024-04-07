ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني بمقدار 8.8 نقطة، وبنسبة 0.19 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4689.42 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4680.67 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت مليونين و151 ألفًا و524 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 17.6 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و609 آلاف و571 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة اليوم أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.235 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.09 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 103 آلاف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 4.77 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 116 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 5.40 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 14 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.63 في المائة.

