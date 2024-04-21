تنديدا بمجزرة نور شمس.. الإضراب الشامل يعم المحافظات الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 08:33 صباحاً - عمّ الإضراب المحافظات الفلسطينية، اليوم الأحد، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشلّ الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابًا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناءً على قرار من سلطة النقد.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أعلنت الإضراب الشامل، اليوم الأحد، غضبًا على دماء الشعب الفلسطيني النازفة في طولكرم وغزة.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة، إسنادًا لأهلنا في طولكرم وغزة.

كما أعلن اتحاد المعلمين، أنه التزامًا بقرار القوى الوطنية يكون يوم غد الأحد، يوم إضراب شامل في مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة كافة.

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل، الالتزام بالإضراب العام، غدًا كتعبير عن الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني في غزة وطولكرم، واستنكارا للعدوان الذي يستهدف الأبرياء وينتهك حقوق الإنسان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانًا على مخيم نور شمس استمر 3 أيام متواصلة، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنًا، وإصابة العشرات بجروح.