بدء أعمال دور الانعقاد ”61” للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:31 مساءً - بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال دور الانعقاد (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري، حيث ستتم مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.

ويتضمن دور الانعقاد الحالي، انعقاد الدورة الـ 23 الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من مملكة البحرين يومي 23 و24 أبريل الجاري، والدورة الـ 24 الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 أبريل الجاري.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد ممثلو آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة وأبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتُعدّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية، وكذا من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.

يشار إلى أن مملكة البحرين التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2006، قامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.

وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، سوف تبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها، طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.