انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين مع انحسار المخاوف من زيادة التوتر في الشرق الأوسط، مما خفّض الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد في المائة ليصل إلى 2304.99 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 27.31 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 919.05 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1007.58 دولار.