الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو للمشاركة في إدارة غزة: لا صفة له

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 08:25 صباحاً - استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وتشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

وتؤكد دولة الإمارات أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم لتلك الحكومة.