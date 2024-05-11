حزب الله: نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 10:32 مساءً - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".