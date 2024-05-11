حزب الله: نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 10:32 مساءً - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، وفقا لـ "روسيا اليوم".
وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شَن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل بعضها بشكل كامل".