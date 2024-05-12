حماس: تابعنا باستهجان تصريحات بايدن الذي ربط وقف إطلاق النار بمصير المحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 07:28 مساءً - أكدت حركة حماس في بيان لها: "تابعنا باستهجان تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن التي قال فيها إن وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق سراح المحتجزين في غزة"، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تقوم بكل ما يلزم لهزيمة حماس وإعادة المحتجزين من قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق قال رمضان المطعني، مراسل 'القاهرة الإخبارية' من الجانب المصري لمعبر رفح، إنه لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال بإدخال شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

وأضاف موفد 'القاهرة الإخبارية'، أن حركة المسافرين وعمليات نقل المصابين من قطاع غزة تعطلت جرّاء غلق قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع مصر، بعد احتلالها من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما يُنذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد.