العراق يعلن الاكتفاء ذاتياً من الغاز السائل

العراق يعلن الاكتفاء ذاتياً من الغاز السائلأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن ارتفاع الاحتياطي النفطي للبلاد إلى أكثر من 160 مليار برميل، مشيرة إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ في تصدير الفائض.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة، إن العراق يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وإن 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير حقول النفط والغاز، مشيرا إلى أن أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، مما سيدعم قطاع الطاقة في البلاد.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أطلقت أمس السبت، 29 مشروعا للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة وجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مؤكدة أن الجولتين تشملان الحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.