حركة نزوح كبيرة من شمال غزة إلى غربها جراء القصف الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 11:29 صباحاً - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في تجدد قصف الاحتلال المدفعي والجوي على مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

ونقل يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، عن مصادر طبية، أن شهيدين وعددًا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكشف "أبو كويك"، أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا، وجباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها، وكشفت فصائل فلسطينية عن خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون جراء غارة أمام جمعية بيت الخير في شارع النزهة في جباليا البلد، كما أمر جيش الاحتلال، الطواقم الطبية بإخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية.

وأفادت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بانتشال جثمان 20 شهيدًا في جباليا، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان، كما جرى انتشال جثامين 10 شهداء من حي السلام شرقي مدينة رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن حركة نزوح كبيرة من المناطق الشمالية في غزة إلى غرب القطاع تأتي بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة، موضحًا أن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مراكز الإيواء، وأجبرت مئات النازحين على التوجه لغرب مدينة غزة.

ونوّه مراسل "القاهرة الإخبارية" بوجود توغل بري محدود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية واستهدافها حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور.

إلى ذلك، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية،

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.