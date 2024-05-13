أبو الغيط يستقبل وزير خارجية السودان ويؤكد على مواصلة الجامعة العربية لجهودها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 07:28 مساءً - زير حسين عوض وزير خارجية جمهورية السودان، وذلك على هامش القمة العربية في المنامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي للسيد الأمين العام أن الوزير حسين عوض نقل إلى السيد الأمين العام تحيات السيد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتقديره لمواقف الجامعة العربية في دعم السلام والاستقرار في السودان، معرباً كذلك عن الأهمية الخاصة التي يوليها السودان لدور الجامعة العربية في دعم التوافق الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الأمين العام أعاد التأكيد على محددات التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية على المستويين السياسي والإنساني والقائمة على دعم التوصل إلى وقف اطلاق نار مستدام وشامل ومضاعفة جهود تحقيق وفاق وطني شامل، والعمل على منع انهيار المؤسسات القومية السودانية، وانقاذ الأمن الغذائي للسودانيين.

و استعرض الجانبان التقارير المختلفة المتعلقة بهشاشة الأوضاع الإنسانية في الفاشر ، وأعرب السيد أبو الغيط عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في الفاشر في شمال دارفور وما يشكله ذلك من تهديد خطير لحياة مئات الآلاف من المحاصرين في المدينة، داعياً إلى وقف فوري لأشكال التصعيد وسرعة التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف اطلاق النار في كافة مناطق السودان.



وأوضح رشدي أن السيد الأمين العام تلقى خطابات من عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في ربوع السودان وما اعتبرته جرائم ممنهجة ترقى إلى الابادة الجماعية في بعض مناطق دارفور.