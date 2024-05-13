حسن نصر الله: إسرائيل عاجزة عن تأمين سفنها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 08:29 مساءً - أكد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أن جبهات الإسناد لفلسطين وغزة مستمرة ومفتوحة، موضحا أن إسرائيل في حرب استنزاف.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمقتل القائد مصطفى بدرالدين قال حسن نصر الله: «خلاصة الإعلام الاسرائيلي، إجماع في إسرائيل على الفشل في الشهر الثامن من الحرب على غزة، لم يتم القضاء على حماس في الشهر الثامن بفعل تمسك الفلسطينيين بصمودهم».

اسرائيل تواجه المزيد من الخسائر الاستراتيجية

وأضاف نصر الله: «المسألة لم تقتصر فقط على الفشل بتحقيق أهداف الإسرائيلي، لا بل المزيد من الخسائر الاستراتيجية، فإسرائيل التي تقدم نفسها الأقوى في المنطقة وتساندها أمريكا وترسل إليها عشرات السفن والأسلحة الذكية وتتدخل بمواجهة الصواريخ الإيرانية منذ أسابيع، تواجه حركات المقاومة التي تملك إمكانيات عسكرية محدودة منذ 8 أشهر ،مما يظهر أن إسرائيل هي دولة فاشلة».

وتابع نصر الله: «وفق استطلاعات الرأي، فإن 70% من الإسرائيليين يطالبون رئيس الأركان بالاستقالة، فإذا هو قائد الجيش العاجز، و30% من الإسرائيليين يقولون إن هذه الدولة لا يمكن العيش فيها وذلك بفضل صمود المقاومة».