أمير الكويت على رأس مودعي سلطان عمان لدى مغادرته الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 04:32 مساءً - غادر البلاد ظهر اليوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والوفد المرافق له بعد زيارة دولة.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما كان في وداعه الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ صباح الخالد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.