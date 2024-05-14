كتائب القسام : استهدفنا دبابتي ميركافا بجباليا وفجرنا منزلا بقوة صهيونية شرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 05:29 مساءً - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها فجرت منزلا في قوة إسرائيلية شرق رفح واستهدفت دبابتي ميركافا في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب اليوم الثلاثاء: "فجرنا منزلا مفخخا في قوة صهيونية خاصة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في شارع جورج شرق رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت: "استهدفنا دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة".

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل حشود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط معبر رفح".