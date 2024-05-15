استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمائة يوم أمس، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمائة إلى 2362.80 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 28.57 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 990.06 دولار، وصعد البلاتين 2.2 بالمائة إلى 1053.75 دولار مسجلًا أعلى مستوى في عام تقريبًا.