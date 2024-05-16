أبو الغيط: المشاركة فى قمة البحرين واسعة.. والخلافات كانت غائبة تماما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 07:32 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن قمة البحرين تميزت عن القمم الأخرى بفضل سلاستها وبساطتها، بينما غابت الخلافات تماما، حيث هيمنت القضية الفلسطينية والعدوان على

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن نصف مساحة إعلان المنامة مخصص للقضية الفلسطينية وهو يعكس احساس القادة بضرورة التركيز على هذه القضية، مشيرا إلى المشاركة الواسعة من قبل المسؤولين، حيث شهد اجتماع وزراء الخارجية حضور 21 وزيرا وهو اكبر عدد على الإطلاق في مثل هذا الاحداث وهو ما يعكس حالة من التقدير لمملكة البحرين.

وأضاف أن وقف إطلاق النار يبقى المطلب الرئيسي للقادة العرب، موضحا أن قمة البحرين قررت أن أى دولة تتخذ مبادرة خلال القمم العربية، فعليها متابعة تنفيذها