بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 12.28 نقطة ليبلغ مستوى 7163.23 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.17 في المئة.
وتم تداول 277.5 مليون سهم عبر تنفيذ 16441 صفقة نقدية بقيمة 48.6 مليون دينار كويتي (نحو 148.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.08 نقطة ليبلغ مستوى 5962.11 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 189.6 مليون سهم عبر تنفيذ 8677 صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار كويتي (نحو 58.8 مليون دولار).
وتراجع مؤشر السوق الأول 15.85 نقطة ليبلغ مستوى 7827.58 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المئة من خلال تداول 87.8 مليون سهم عبر تنفيذ 7764 صفقة بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي (نحو 89 مليون دولار).
في موازاة ذلك صعد مؤشر (رئيسي 50) 12.54 نقطة ليبلغ مستوى 5800.80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 115.7 مليون سهم عبر تنفيذ 4878 صفقة نقدية بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي (نحو 37.2 مليون دولار).
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