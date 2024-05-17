رئيس وزراء الكويت يبحث مع نظيره اللبناني والرئيس الفلسطينى سبل تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 09:31 صباحاً - بحث ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مع رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، كل على حدة، العلاقات الراسخة التي تجمع الكويت مع بلديهما وسبل تعزيزها وتنميتها .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، أن اللقاء جاء على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة، وتطرق أيضا إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.