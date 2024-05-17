الكويت: 215 ألفا و437 ناخباً فى الانتخابات التكميلية للمجلس البلدى غداً

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 11:25 صباحاً - يتوجه، غداً السبت، 215437 ناخباً وناخبة بالكويت في الدائرتين السادسة (أبرق خيطان)، والتاسعة (الأحمدي)، لاختيار مرشحيهما في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024 بدولة الكويت.

وسيقوم الناخبون باختيار مرشح واحد عن كل دائرة من أصل 18 مرشحاً يخوضون هذه الانتخابات التكميلية، موزعين على 10 في الدائرة السادسة، و8 في الدائرة التاسعة.

يبلغ عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 215437، منهم 105075 ذكوراً، و110362 إناثاً، موزعين على 79754 في الدائرة السادسة، منهم 38271 ذكوراً، و41483 إناثاً، و135683 في الدائرة التاسعة، موزعين على 66804 ذكور، و68879 إناثاً.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد على التعامل الفوري وبحزم مع أي مظاهر من شأنها أن تعكر صفو الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة، والتصدي لأي محاولة خروج عن القانون وتكثيف الإجراءات الأمنية قبل الانتخابات وبعد انتهائها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان لها، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قد أصدر تعليمات مشددة بتقديم كل التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي.