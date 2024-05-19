الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يمنع دخول 3000 شاحنة مساعدات بسبب إغلاق المعابر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:35 مساءً - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات، ويمنع 690 مريضاً وجريحاً من السفر للعلاج في الخارج؛ بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه ولليوم الثالث عشر على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية ويمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.

وأكد أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم لمنع الإبادة الجماعية، بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف: «إننا نحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية، وندين استمرار هذه الجريمة بكل العبارات، ونطالب كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة المستمرة للشهر الثامن على التوالي»، وفق البيان.

وطالب كل دول العالم والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فوراً قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد.