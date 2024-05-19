الأونروا: 198 من موظفينا قتلوا في غزة.. و160 موقعا تم تدميرها كليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 02:29 مساءً - أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف "لازاريني"، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة الأردنية عمان: لا مناطق آمنة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ولا خيارات لدى الفلسطينيين إلا بالعودة إلى منازلهم التي تهدمت"، مضيفًا أن هناك نحو نصف مليون فلسطيني يعيشون في المباني التي تهدمت بقطاع غزة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن 198 من موظفي الوكالة قُتلوا في الحرب بقطاع غزة، و160 موقعًا تم تدميرها كليا أو جزئيا، على الرغم من الالتزام بتطبيق توصيات تقرير المراجعة المستقلة لعمل الوكالة.

وفى وقت سابق، أكد لازاريني، أن 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الشهر الجاري.

وأضاف أن الفلسطينيين أُجبروا على الفرار عدة مرات منذ بدء الحرب في غزة؛ بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا حتى في مدارس وكالة الأونروا.

وتابع: "لم يعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات لتقديمها لأهالي غزة، بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية".