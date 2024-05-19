تعرض مروحية على متنها الرئيس الإيراني لحادث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 04:28 مساءً - أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن خلل أصاب مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان من طهران إلى مدينة تبريز مركز، محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكان رئيسي غادر طهران إلى تبريز للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لافتتاح سد مائي مشترك على الحدود بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها "تعرضت مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل خامنئي في تبريز آية الله محمد علي آل هاشم لحادث نتيجة خلل أصابها".

وأضافت "إلا أن بعض مرافقي إبراهيم رئيسي في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز الدعم، وبالتالي زاد الأمل في انتهاء هذا الحادث دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أنه "تواجد في هذه القافلة 3 مروحيات، وصلت مروحيتان كان على متنهما بعض الوزراء والمسؤولين إلى وجهتهم بسلام".

تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الحادثة، فيما قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني "صدا وسيما"، إن "فرق الإنقاذ لا تزال تحاول الوصول إلى موقع الحادث".

بدورها، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري إنه "قبل دقائق قليلة، هبطت المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية لأذربيجان الشرقية، والآن موكب الرئيس في طريقه إلى تبريز باستخدام السيارات".

وأضافت الوكالة في تقرير لها "قبل دقائق قليلة، انتشرت في الفضاء الإلكتروني إشاعة عن وقوع حادث لإحدى المروحيات الثلاث التابعة لموكب الرئيس".