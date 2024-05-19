15 سنة لعميد كلية الحاسوب العراقية على خلفية مقاطع ”مخلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 04:28 مساءً - قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالحكم 15 سنة على عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي، على خلفية مقاطع "مخلة بالآداب".

ووفق وسائل إعلام محلية، أكد مصدر صدور الحكم على العميد المتهم، مبينا في حديث صحفي أن "الحكم صدر بسجنه 15 سنة على خلفية مقاطع مخلة بالشرف داخل مكتبه".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد عزلت عميد كلية الحاسوب من منصبه، على خلفية المقاطع المثيرة للجدل.

وفي نهاية مارس، تكشفت مقاطع فيديو مسربة من مكتب الشاوي في كلية الحاسوب في البصرة، وهو يتحرش بإحدى الطالبات، ما أثار غضبا واسعا في العراق.

وواجه الشاوي اتهامات باستغلال طالبات أخريات، غير الطالبة التي ظهرت معه في الفيديوهات والصور المسربة، التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المكتب، إذ يلجأ العميد لمساومة الطالبات على معدلات النجاح والتخرج، ثم يقوم بابتزازهن بعد تصوير من يرضخن له أول مرة.