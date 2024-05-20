إعلام إيراني: وفاة الرئيس و مرافقيه في حادث تحطم المروحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 07:28 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة جبلية وطقس جليدي.

وأكد مسؤول إيراني لـ"رويترز" وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية: إن جميع ركاب الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية لقوا حتفهم.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبقية ركاب المروحية في حادث جوي، أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

كما أعلن التلفزيون الإيراني، قبل قليل، أنه لا توجد أي علامة حياة في مكان تحطم المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، قالت "رويترز" نقلًا عن مسؤول إيراني، إن طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، احترقت بالكامل في حادث التحطم، الذي تعرضت له أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان.

وبعد الإعلان عن إحداثيات المكان الذي تعرضت فيه مروحية الرئيس لحادث، توجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى المكان المطلوب، لكن لم ترد أخبار عن المروحية، ولكن عملية البحث استمرت على الطريق من قرية خويلار إلى كلم، وفقًا لما كرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.