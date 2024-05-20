امير الكويت يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 02:25 مساءً - أرسل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، لأسرة إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وللشعب الإيراني، في وفاة الرئيس إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع عدد من الوزراء والمسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية والذي أسفر عن مقتل من كان على متنها.

وتضرع الأمير إلى المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمه وأسرة فخامته وذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق جميل الصبر وحسن العزاء بهذا المصاب الأليم.