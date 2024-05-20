الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، وصعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس في بورصة Comex إلى 2454 دولارا للأونصة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة Comex بنيويورك، بحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.46% إلى 2452.6 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الفورية بنسبة 0.80% إلى 2434.63 دولار للأونصة.
كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.5% إلى 32.352 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
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