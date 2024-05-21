مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تفرض نزوحا قسريا على أهالي غزة بجرأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 08:25 صباحاً - ندد رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، قرار الاحتلال الإسرائيلي بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني باستخدام القوة، لمنع وصول المساعدات لقطاع غزة بشكل متعمد؛ واستخدام التجويع كأداة للحرب على القطاع.

وشدد "منصور" في كلمته، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات في رفح "جنوب القطاع"، الثلاثاء، على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يفرض نزوحًا قسريًا على أهالي القطاع بجرأة متناهية.

وأضاف، أن إسرائيل قامت بمعاداة المجتمع الدولي بأكمله وكل الشعب الفلسطيني، قائلاً: "إسرائيل لا تستمع للنداءات والاحتجاجات في كل العالم وتواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وحض مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، مجلس الأمن على استخدام ما لديه من أدوات لوضع حد لمجازر الاحتلال.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة بطلب من الجزائر وسلوفينيا.