الكويت وباكستان يوقعان اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 08:25 صباحاً - وقع رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية هلال الساير ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الباكستاني سردار شهيد اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون الإغاثي ودعم الجهود الإنسانية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الباكستاني - في تصريح له أن هذه الاتفاقية جاءت لدعم واستمرار التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهود للعمل الإنساني بين الجانبين ، مشيرا إلى إنه اجتمع بعد التوقيع على الاتفاقية مع نظيره الكويتي وتناولا عدة موضوعات منها الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر الكويتي في باكستان مشيدا بجميع الجهود الإنسانية الكويتية.

كما أكد حرصه على تعزيز العلاقات مع الهلال الأحمر الكويتي لضمان استمرار دعم برامج التعافي الجارية التي تفيد الأسر المتضررة من الفيضانات في باكستان ، وأنه اطلع على مختلف الجوانب الإنسانية التي تعني بها الجمعية الكويتية محليا ودوليا ، وما تقوم به من جهود إغاثية في العديد من المناطق المتضررة في العالم.

من جانبه رحب الساير بزيارة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الباكستاني لمقر الجمعية الكويتية، مؤكدا حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وأكد الساير أهمية هذه الشراكة الثنائية مشيدا بمستوى التعاون بين الجانبين لاسيما في مجال تقديم المساعدات الإنسانية من جراء الفيضانات الأخيرة في باكستان، موضحا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للجمعية واستمرارا للرسالة الإنسانية الكويتية ، مضيفا أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات الإنسانية الخيرية لإغاثة المحتاجين والمتضررين بشكل عاجل.