مستشار الرئيس الفلسطيني: العنصرية التي تجتاح المشهد ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 07:28 مساءً - قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن العنصرية التي تجتاح المشهد الفلسطيني ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نشرته «القاهرة الإخبارية».

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الجهود المضنية التي قامت بها القيادة الفلسطينية أثمرت عن الاعتراف بدولتنا، ونحن متمسكون بالقانون الدولي وسنواصل النضال للحصول على حقوقنا المشروعة.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، نحن منفتحون على أي أفكار تقود إلى وقف عدوان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ونعمل من خلال مسارين هما النضال ضد الاحتلال والاستمرار في العمل السياسي.