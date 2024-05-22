قوات الاحتلال تواصل اقتحام جنين لليوم الثاني وتعتقل 12 فلسطينيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 08:25 مساءً - تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأدت عملياتها العسكرية إلى استشهاد 8 فلسطينيين من بينهم رئيس قسم الجراحة بمستشفي جنين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل مخيم جنين للاجئين، اليوم الأربعاء، بينما أطلق الجنود النار من آلياتهم المدرعة على شبان وسط مخيم جنين، مما أدى إلى وقوع إصابات عديدة.

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من المخيم، من بينهما امرأتين، إحداهما معتقلة سابقة أُطلق سراحها في نوفمبر الماضي في صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.

الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

وقالت جماعات حقوق الأسرى إن قوات الاحتلال نفذت مداهمات واعتقالات في بيت لحم والخليل ونابلس، فيما تتواصل عمليتها العسكرية في جنين ومخيمها.

وارتفع أعدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 8825 بينهم 295 امرأة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 8 أشخاص وإصابة 24، من بينهم 4 إصابات خطيرة، أمس الثلاثاء.