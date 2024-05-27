الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربي" ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2342.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2343.60 دولار.
وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 30.83 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المائة إلى 1040.25 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 1.4 في المائة ليبلغ 976.72 دولار للأوقية.
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