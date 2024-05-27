أمير الكويت يصدر مرسومان بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ومجلس الخدمة المدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 مساءً - أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومان أميريان اليوم الاثنين بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وبتشكيل مجلس الخدمة المدنية.

ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء.

كما نص المرسوم "أنه على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

أما المرسوم الأميري الثاني نص على تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير المالية، ووزير التربية ووزير الأشغال العامة.