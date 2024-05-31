الذهب يحصد مكاسب للشهر الرابع

الذهب يحصد مكاسب للشهر الرابعتتجه أسعار الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب للشهر الرابع على التوالي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية وخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2343.04 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2341.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.95 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2020.

وبدوره تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1021.94 دولار، والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 945.56 دولار.