الذهب يحصد مكاسب للشهر الرابع
تتجه أسعار الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب للشهر الرابع على التوالي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية وخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2343.04 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2341.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.95 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2020.
وبدوره تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1021.94 دولار، والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 945.56 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يحصد مكاسب للشهر الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.